Суд оставил без движения иск кредиторов "Вия" к Шварценеггеру и Джеки Чану

Арбитражный суд Москвы оставил без изменений иск обанкротившейся компании "Русская фильм-группа", снявшей картину "Вий", к актёрам Джеки Чану, Арнольду Шварценеггеру и китайской компании-сопродюсеру сиквела фильма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на определение суда.

В документе отмечается, что заявитель не предоставил в подтверждение своих слов доказательств того, что ответчики были или являются контролирующими лицами должника. Также подчёркивается, что истец не приложил к заявлению подтверждение юридического статуса ответчиков, их адресов и доказательств их ознакомления с иском.

Ранее сообщалось, что представители компании "Русская фильм-группа" требуют взыскать с китайской компании China Film Group, а также актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 миллиона рублей. Как утверждает конкурсный управляющий разорившейся кинокомпанией "Русская фильм-группа" Кирилл Бодров, организация не может получить средства от фильма "Тайна печати дракона", в финансировании которого она принимала участие, и расплатиться по долгам якобы из-за недобросовестных действий китайской кинокомпании и представителей голливудских актёров.