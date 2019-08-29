Уровень воды в Амуре превысил семь метров

По данным метеорологов, вода продолжит прибывать и может превысить критические отметки.

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре, по данным на 29 августа, поднялся до 703 сантиметров. В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим чрезвычайной ситуации.

— На 09:00 (02:00 мск) уровень Амура у Хабаровска составляет 642 сантиметра. У Комсомольска-на-Амуре — 703, — сообщается на официальном сайте Правительства Хабаровского края.

В зоне паводка на данный момент находится свыше 50 населённых пунктов, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

По данным Администрации Комсомольска-на-Амуре, 29 августа в городе в зоне подтопления находится 35 частных домов и 76 приусадебных участков. В предыдущие сутки эти цифры равнялись 19 и 33 соответственно.

Опасным уровнем воды для Хабаровска является 600 см, а для Комсомольска-на-Амуре — 650 см. Однако, по данным синоптиков, уровень воды в Амуре продолжит повышаться и в скором времени достигнет 660–670 см у Хабаровска и 820 см — у Комсомольска-на-Амуре.

Отметим, из-за паводков режим ЧС объявлен также в соседнем Приморском крае.