Число жертв обрушения жилого дома во Львовской области возросло до шести

Количество жертв обрушения подъезда четырёхэтажного жилого дома в городе Дрогобыче Львовской области Украины возросло до шести человек.

— Под завалами обнаружены тела шести погибших. Утром 28 августа обнаружены тела двух человек (мужчины и женщины). 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины. В 02:49 изъято из-под завала тело женщины. В 03:20 изъяли тело женщины. В 03:28 нашли тело мальчика, — сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв прогремел в ночь с 27 на 28 августа. Ранее сообщалось о двух погибших и семи госпитализированных. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

На данный момент поисково-спасательные работы на месте обвала продолжаются.