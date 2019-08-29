Минобороны РФ опубликовало видео посадки Су-34 на автомагистраль в Татарстане

Посадка самолётов производилась в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

Министерство обороны России разместило на своих страницах в соцсетях видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль. Также в ролике запечатлён процесс дозаправки и последующий взлёт самолётов.

Как уточнили в военном ведомстве, в общей сложности в тренировке принимали участие 12 Су-34 и два Ан-26. Взлётно-посадочной полосой для них выступила строящаяся автомагистраль Европа — Западный Китай.

Также на одном из участков данной трассы военные развернули полевой аэродром с импровизированными складами боеприпасов, горючего и смазочных материалов.

Представители Минобороны добавили, что специальные учения материально-технического обеспечения будут продолжаться до 30 августа. В них принимают участие свыше 30 тысяч военнослужащих, около семи тысяч единиц вооружения и военной техники, почти 90 самолётов и вертолётов различных модификаций и типа.