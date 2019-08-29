Во Владивостоке оценили ущерб городу от циклона и паводка

Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что ущерб городу от мощных ливней составил порядка 100 миллионов рублей.

По данным местных властей, на территорию города и соседних населённых пунктов за двое суток выпало свыше 150 миллиметров осадков. Дожди сопровождались грозой и усилением порывов ветра. В результате действия стихии во Владивостоке оказались подтоплены дороги, частные дома, приусадебные территории.

Сейчас специалисты расчищают город от последствий стихии — убирают наносы грунта и камней с дорог. За ночь было вывезено 600 кубометров грунта.

— Прочистили ещё ливнёвку, в том числе на Русском. Разбираем стенки, которые упали, примерный ущерб составляет около 100 миллионов рублей, — сообщил Гуменюк.

Ранее сообщалось, что в связи с проливными дождями на территории всего Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации.