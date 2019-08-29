Зачитавшая рэп на День независимости Украины певица оправдалась за визит в Крым

В своём заявлении девушка отметила, что данное обращение адресовано не её друзьям, а тем, кто "порочит её имя" в эфирах украинских телеканалов и на страницах СМИ.

Украинская певица Алина Паш, зачитавшая рэп перед президентом Незалежной Владимиром Зеленским на торжественном мероприятии в честь Дня независимости страны, объяснила, почему ранее ездила в Крым и Москву. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в "Фейсбуке".

По словам певицы, после воссоединения Крыма с Россией она ездила на полуостров в 2015 году в связи с бракосочетанием её друзей, а в 2017-м находилась с визитом в Москве "как частное лицо". При этом Алина Паш выразила готовность отвечать за свой поступок.

— Если я нарушила законодательство Украины, готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист, — подчеркнула артистка.

При этом она заметила, что с момента создания своего музыкального коллектива не давала ни одного концерта на территории России, хотя якобы получала множество предложений.

Также Паш ответила на слова критиков, осудивших исполненный ею рэп между куплетами гимна Украины на Дне независимости Незалежной. Певица заявила, что не унижала гимн своей страны и на "Шествии достоинства" выступила бесплатно. В поддержку своих слов она призвала недовольных перечитать текст.

— Мой куплет не является частью гимна как по замыслу, так и чисто музыкально. Если вы не услышали мой месседж, перечитайте текст куплета ниже. Там позиция раскрыта лучше всего, — добавила она.

Ранее Лайф сообщал, что 24 августа в Киеве в честь Дня независимости Незалежной прошло "Шествие достоинства", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский.