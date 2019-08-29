В ЗАГСе Красноярска выдавали свидетельства на несуществующих детей

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Фото © ТАСС / Daniel Karmann / dpa

Заведующая одного из ЗАГСов в Красноярске задержана по подозрению в получении взятки за выдачу свидетельства о рождении несуществующих детей.

— По предварительной версии следствия, в мае 2015 года подозреваемая дважды получила от жительниц города Красноярска взятку в сумме 20 и 15 тысяч рублей за выдачу свидетельства о рождении детей, которых у женщин на самом деле не было, и подозреваемая была об этом осведомлена. Эти свидетельства были нужны женщинам для получения социальных выплат и пособий в связи с рождением детей, — цитирует РИА "Новости" ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

В настоящее время женщина арестована. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки".

На данный момент расследование продолжается.

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