Пенсионерке в Кемерове выдали доплату к пенсии по партбилету 1975 года

Пенсионерке из Кемерова по требованию прокурора пересчитали пенсию и назначили доплату в размере 160 тысяч рублей. Сделали это на основании предъявленного женщиной партийного билета от 1975 года. Отмечается, что 66-летняя жительница Кузбасса обратилась в прокуратуру, так как была не согласна с отказом Пенсионного фонда РФ в пересчёте ей пенсии.

— В ходе проведённой прокуратурой проверки установлено, что женщина является пенсионером по старости. Пенсионерка предоставляла в Пенсионный фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах. Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза, размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Прокуратуру Кемеровской области.

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