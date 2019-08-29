На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставлено 17 человек

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Фото © VK / Агентство новостей "Городской ТелеграфЪ"

В результате ДТП в Ставропольском крае 17 человек было доставлено в больницу для осмотра, троих из них госпитализировали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun9-14.userapi.com/c853628/v853628102/dc260/OFcITHLLeCQ.jpg" target="_blank">Агентство новостей &#34;Городской ТелеграфЪ&#34;</a></p>

Авария произошла на 232-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Маршрутное такси следовало из Адлера во Владикавказ и столкнулось с грузовым автомобилем MAN. Отмечается, что в маршрутке находилось 23 человека, в том числе пятеро детей. Пострадавшие доставлены в больницу Невинномысска. На месте работают экстренные службы.

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