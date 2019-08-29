Возросло число жертв обрушения дома во Львовской области

Число жертв обрушения подъезда в четырёхэтажном жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области увеличилось до восьми. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по ЧС.

— По состоянию на 7:00 четверга, 29 августа, спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили о восьми погибших, среди которых один ребёнок, — говорится в сообщении.

Также известно о семи госпитализированных. По данным спасателей, людей под завалами больше нет. Напомним, в жилом доме прогремел взрыв в ночь с 27 на 28 августа. В результате обрушился подъезд. Ранее сообщалось о шести погибших.