В Уфе водителя автобуса отстранили от работы после скандала с незрячей девушкой

В Уфе водителя маршрутного автобуса, отказавшегося впускать в салон незрячую девушку с ребёнком из-за её собаки-поводыря, отстранили от работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-перевозчика.

— Водитель вообще отстранён от работы с самого первого дня, как мы узнали об этом инциденте. Пока мы всё не выясним, он на линию не будет выпущен, — рассказали в компании.

По итогам проверки водитель может быть уволен. В компании уверяют, что в день инцидента он прошёл весь необходимый инструктаж.

Ранее девушка рассказала Лайфу подробности конфликта с водителем.