Россия получила аванс от Индии за С-400

Россия получила от Индии аванс по соглашению на поставку ЗРС С-400. Об этом в пресс-службе ФСВТС сообщили РИА "Новости" и добавили, что технический вопрос не обсуждается.

— Что касается аванса Индии за покупку С-400, то этот вопрос урегулирован, — сообщили в ФСВТС.

Напомним, контракт на сумму свыше $5 млрд на поставку Индии российских С-400 подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Предполагается, что Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы.