В центре Москвы нашли крест XVII века с изображением Сергия Радонежского

Эксперты отмечают, что благодаря сохранности креста можно даже разглядеть облака, окружающие одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви.

Археологи в центре Москвы обнаружили крест с изображением Сергия Радонежского. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Уточняется, что редкий артефакт был найден рядом с парком "Зарядье" в районе Китайгородского проезда. При этом на кресте, который датируется концом XVII — началом XVIII века, заметны следы ремонта, а именно кусок металлической проволоки, соединяющий сломанные части. Это означает, что хозяин очень дорожил реликвией.

Кроме того, лицевая сторона, на которой вырезано распятие, сильно стёрта, вероятно, от продолжительной носки. А резьба на оборотной стороне, иллюстрирующая фигуру Сергия Радонежского, сохранилась в мельчайших подробностях.

— Найденный недавно артефакт имеет довольно внушительные размеры — почти девять сантиметров в длину, — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что сейчас артефакт передали в археологическую лабораторию для последующего изучения. Впоследствии крест будет передан в фонд одного из столичных музеев.