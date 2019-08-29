На российских прилавках нашли опасные куриные котлеты

Чтобы сэкономить на кухне время и энергию, россияне стали чаще выбирать мясные охлаждённые полуфабрикаты, в том числе куриные котлеты. Однако не все из них безопасны для здоровья. Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" провёл исследования и выяснил, какие из образцов не соответствуют требованиям качества.

Эксперты проверили охлаждённые куриные котлеты торговых марок "Петелинка", "Первая свежесть", "Троекурово", "Петровские деликатесы", "МясновЪ" и "О’кей".

В ходе исследования выяснилось, что два образца не соответствуют требованиям безопасности. В продукции марок "Петровские деликатесы" и "О’кей" был выявлен высокий уровень КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов), он был превышен в пять раз.

Это свидетельствует либо о недостаточно эффективной термической обработке сырья, либо о плохой мойке оборудования, либо о неудовлетворительных условиях хранения продукта. Кроме того, высокий уровень КМАФАнМ может вызвать у потребителя пищевое отравление с признаками диареи и гастроэнтерита.

При этом в "Петровских деликатесах" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в связи с чем образцы этой марки и бренда "О’кей" сотрудники "Росконтроля" не рекомендуют к покупке.

Содержание антибиотиков, которые призваны остановить рост тестовой культуры микроорганизмов, обнаружились в котлетах "Первая свежесть", "Троекурово", "МясновЪ" и "О’кей". А в образцах "МясновЪ" также было найдено сравнительно высокое содержание плесеней.

Самую высокую оценку получили котлеты из мяса цыплят-бройлеров "Петелинка".

Ранее Лайф писал, что "Росконтроль" нашёл в кетчупе синтетический краситель.