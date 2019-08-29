Знаменитого тигра Амура передали Приморскому сафари-парку

Дирекция по охране объектов животного мира в Приморье официально передала знаменитого тигра Амура в Приморский сафари-парк. Соответствующие документы опубликованы на сайте парка.

Договор действует на протяжении 15 лет. В бумагах указана стоимость Амура — 100 тысяч рублей. Ответственность за здоровье и уход за тигром возлагается на сафари-парк.

Напомним, тигр Амур прославился, когда якобы вопреки законам природы не стал есть козла, которого ему дали на съедение, и вместо этого решил подружиться с рогатым.

Тигр принадлежал Хабаровскому краю, но находился в оперативном управлении КГБУК "Зоосад "Приамурский", откуда его несколько лет назад передали в Приморье по программе размножения. В начале этого года его решили передать по той же программе в зоопарк Краснодарского края, но сотрудники Приморского сафари-парка не были согласны с этим решением. Эксперты решили, что переезд на Кубань будет большим стрессом для полосатого хищника.