Тело погибшей в Турции 12-летней россиянки отправят на родину 30 августа

Тело умершей в Турции 12-летней россиянки доставят на родину в пятницу, 30 августа. Об этом сообщил отец ребёнка.

— Завтра в 23 часа Лисёнок вылетает домой из Антальи. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьёй, — написал мужчина в соцсетях.

Как сообщал Лайф, 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку нырнул отец, а также пришли другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце.

Врачи несколько дней боролись за жизнь девочки, но 28 августа она скончалась. Родители поблагодарили всех за поддержку и врачей — за то, что делали для их ребёнка всё возможное.