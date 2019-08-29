В Минздраве назвали два главных закона правильного питания

Необходимо контролировать баланс между полученными и потраченными калориями, а также потреблять нужное количество витаминов.

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян назвал два необходимых правила, которых нужно придерживаться в рационе каждому, сообщает ТАСС.

— Первый — закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма. Сколько потратил, столько и съешь, не больше и не меньше. Если больше, это избыточная масса тела, а потом — ожирение. Поэтому у нас сейчас 50% населения имеют избыточную массу тела. Это нарушение первого закона науки о питании. Избыточное потребление насыщенных жиров, углеводов, недостаточность овощей и фруктов — с этим мы должны работать, — поделился Тутельян.

По словам диетолога, второй закон — получение организмом всех необходимых минералов и веществ. Для этого он рекомендует принимать специальные витаминные комплексы.

— Мы должны получить из пищи, из рациона порядка 170 химических соединений. Так как сейчас мы должны сокращать объём рациона, то часто жизненно важных пищевых веществ не хватает, — объяснил специалист.

Ранее в Минздраве рассказали, что за пять лет в России количество страдающих ожирением увеличилось почти в два раза. А Росстат подсчитал, что в среднем россияне употребляют в сутки 2651,5 ккал.