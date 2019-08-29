Парагвайцы растащили 30 тысяч банок пива из перевернувшегося грузовика — видео

Un camión que transportaba bebidas alcohólicas volcó sobre la calle Juan E Oleary, de la ciudad de Curuguaty.— Despertar Juvenil (@DespertarJuven2) August 28, 2019
🎥 Gentileza pic.twitter.com/TqNW9ko4iy
В городе Куругуати в Парагвае перевернулся грузовик с пивом. Об этом сообщает ABC.
ДТП произошло на мосту, прицеп с грузом качнуло, водитель потерял управление, и автомобиль перевернулся. Отмечается, что грузовик перевозил около 30 тысяч банок пива, которые после аварии растащили очевидцы. Сам водитель не пострадал, но не исключено, что за потерю товара ему придётся заплатить.
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