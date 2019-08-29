На Ямале теплоход с 62 пассажирами сел на мель

В момент происшествия видимость на участке акватории была хорошая, ветер составлял 9–11 метров в секунду.

В Ямало-Ненецком автономном округе пассажирское судно "Метеор" село на мель с 62 пассажирами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный Департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно предварительным данным, инцидент произошёл в четверг, 29 августа, в Шурышкарском районе. Теплоход, который выполнял рейс по маршруту Берёзово — Салехард — Мужи и обратно, сел на мель, не дойдя 40 километров до села Мужи.

— Пострадавших нет. Несколько человек получили незначительные ушибы, за помощью никто не обращался, — уточнили в компании-перевозчике АО "Северречфлот".

Для того чтобы доставить пассажиров на берег, к месту происшествия было направлено скоростное пассажирское судно А-145 с питанием и горячим чаем на борту. Также для выяснения причин случившегося на место инцидента выехала комиссия представителя компании-перевозчика.