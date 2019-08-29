Полиция задержала вора, обокравшего мать Бузовой на 6 млн

Злоумышленник попался после другой кражи: из квартиры на Большой Пушкарской улице он вынес 250 тысяч рублей.

Полицейские задержали мужчину, который обокрал квартиру матери певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирины в августе 2018 года. Об этом сообщает ФАН.

Безработный гражданин одного из соседних с Россией государств был задержан в мае текущего года за кражу в доме на Большой Пушкарской улице. В тот раз ему удалось вынести из квартиры 250 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий следствие установило, что злоумышленник ранее проник в квартиру матери артистки, где похитил имущество на сумму в шесть миллионов рублей. Сейчас мужчина находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

Лайфу удалось связаться с Ириной Бузовой, однако она не стала комментировать инцидент, посоветовав "забыть вообще" эту историю.