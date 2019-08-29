В Приморье сель унёс в море пляжный домик со сторожем

Грязевые потоки также заблокировали выход из некоторых подъездов жилых домов, уносили машины за десятки метров от парковок.

В Приморском крае селевым потоком унесло в море пляжные домики, в одном из которых находился сторож. Об этом сообщает информационное агентство PrimaMedia.

Инцидент произошёл в селе Безверхово. Там из-за сильных дождей сошли три селя, один из которых отличался такой мощностью, что смыл несколько пляжных домиков в море. При этом в момент происшествия в одной из построек спал сторож. Согласно предварительным данным, мужчина смог доплыть до берега самостоятельно, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

От последствий "тропических" ливней пострадал и двухэтажный дом в населённом пункте: сель "зашёл" в квартиры и принёс немало проблем их жильцам. Кроме того, из-за грязевых оползней с камнями сильно пострадали дороги.

— Отрезано ото всех (село. — Прим. Лайфа) Перевозное — дорога размыта в трёх местах от Безверхово и полностью перекрыта со стороны посёлка Приморского. Во дворах — четырёхметровые овраги, — цитирует агентство заместителя главы Безверховского сельского поселения Ларису Краваль.

При этом эвакуация в связи с буйством стихии не осуществлялась, пострадавших нет.

Сейчас над ликвидацией последствий удара стихии работают специалисты, они продолжают расчищать дороги с помощью специальной техники.