Силовики нашли тайник, где было два самодельных взрывных устройства большой мощности.

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии. Готовивший атаку боевик задержан и уже признал вину, сообщили Лайфу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населённых пунктов Чёрная Речка и Алтуд Урванского района обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

СВУ обезвредили на месте, отметив, что перевозить их было бы слишком опасно.

Причастный к изготовлению и закладке боевик был оперативно задержан сотрудниками ФСБ и представителями местной полиции. Ранее он был судим за преступление террористической направленности.

— Он был задержан на территории города Нарткала и дал признательные показания о подготовке диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур, — пояснили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по таким статьям, как "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт".