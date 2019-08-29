Опрос: 20% россиян смотрят телевизор два раза в год

Самым популярным местом для установки телевизора является гостиная, реже его ставят в спальне и на кухне.

Каждый пятый житель России (20%) смотрит телевизор раз в шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Hi-Tech Mail.ru.

О ежедневном просмотре телевизионных программ заявило 43% опрошенных, о еженедельном — 17%. Два раза в месяц телевизор смотрит 12% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных (92%) рассказало, что у них есть дома телевизор. Наиболее часто россияне устанавливают его в гостиной (73%), 44% ставят устройство в спальне, 38% — на кухне.

Чуть более половины респондентов (53%) заявили, что используют устройство для просмотра фильмов, 48% предпочитают смотреть новостные передачи, 29% — сериалы. Далее идут спортивные трансляции (26%) и мультфильмы (24%). Наименее популярными оказались развлекательные, музыкальные передачи, а также ток-шоу.

44% участников опроса заявили, что приобрели телевизор более пяти лет назад, новые устройства имеют у себя 23% респондентов.

В опросе участвовало 8,8 тысячи пользователей Mail.ru.