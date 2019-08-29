В центре Москвы десятиклассника избила и покусала знакомая

В центре Москвы школьник получил укусы и ссадины в результате нападения. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

В среду, 28 августа, в детскую городскую поликлинику обратился 16-летний москвич с жалобами на мелкие повреждения кожных покровов. Врачи диагностировали у десятиклассника укусы предплечий, несколько синяков и ссадин, а также царапину на левом ухе.

По словам школьника, его избила знакомая. Имя и возраст девушки он называть отказался.

Медики оказали десятикласснику необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Сейчас правоохранители выясняют детали и обстоятельства происшествия.

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