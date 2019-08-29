В Карелии перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие

101

Фото © L!FE

Школьный автобус ПАЗ перевернулся на 10-м километре трассы Валимяки — Костамоярви в Карелии. Пять человек пострадали, однако госпитализация потребовалась только двоим раненым, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

<p>Фото: © L!FE</p>

В автобусе при этом было 13 учителей и водитель. Они направлялись из элисенваарской школы на конференцию.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

В какой-то момент водитель потерял управление, автобус съехал в кювет и перевернулся. Пассажиры не были пристёгнуты. Однако все пострадавшие отделались ссадинами, шишками и рассечениями.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×