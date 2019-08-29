В Карелии перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие

Школьный автобус ПАЗ перевернулся на 10-м километре трассы Валимяки — Костамоярви в Карелии. Пять человек пострадали, однако госпитализация потребовалась только двоим раненым, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

В автобусе при этом было 13 учителей и водитель. Они направлялись из элисенваарской школы на конференцию.

В какой-то момент водитель потерял управление, автобус съехал в кювет и перевернулся. Пассажиры не были пристёгнуты. Однако все пострадавшие отделались ссадинами, шишками и рассечениями.