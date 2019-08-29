В Турции назвали клеветой сообщения об изъятых органах у умершей красноярки

Врачи рассказали, что девочка поступила к ним в крайне тяжёлом состоянии, так как мама лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углём.

В турецкой клинике "Яшам хастанеси" назвали клеветой сообщения о том, что у скончавшейся там 16-летней жительницы Красноярска были изъяты органы. Врачи готовы обратиться в суд, чтобы защитить свою репутацию.

— Девочка поступила к нам слишком поздно в крайне тяжёлом состоянии с перитонитом, спасти её было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, — рассказала РИА "Новости" директор клиники Нуртач Ары.

Врачи рассказали, что мама в течение нескольких дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углём, хотя ей требовалась срочная операция.

Напомним, 16-летняя красноярка Софья Л. умерла в частной клинике в Турции. Родители заявляют, что турецкие врачи продержали подростка в больнице девять часов и не оказали ей необходимой помощи. При этом, по их словам, тело девушки якобы доставили на родину без нескольких внутренних органов.