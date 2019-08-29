ВМW представила самый чёрный в мире кроссовер

В преддверии дебюта на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года компания BMW опубликовала фотографии нового кроссовера X6 2020. При этом разработчики представили его в интересном исполнении — с покрытием Vantablack VBx2, которое сделало машину "самой чёрной в мире".

Уникальная технология покраски в ультрачёрный цвет Vantablack была разработана специалистами BMW совместно с компанией Surrey NanoSystems.

Для того чтобы добиться ультрачёрного цвета, специалисты использовали вещество, которое представляет собой структуру из вертикальных углеродных нанотрубок, поглощающих 99,965% падающего на них света.

The #BMW X6 is the first and only vehicle in the world to feature a #Vantablack VBx2 paint finish. The material is now being used in various laser-based sensor equipment, for driver assistance systems and technologies for autonomous driving. https://t.co/FiraZoCO9G#TheX6 pic.twitter.com/AUFPu1lBy8 — BMW Group (@BMWGroup) 28 августа 2019 г.

Таким образом, покрытие Vantablack позволяет добиться эффекта, при котором объёмные детали кузова кажутся плоскими. Транспортное средство будет выглядеть для человека, как чёрная пустота, абсолютно лишённая объёма.

Примечательно, что именно кроссовер BMW X6 стал первым в мире автомобилем, который получил данное покрытие.