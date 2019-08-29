В Кремле не комментируют данные об этапировании Сенцова в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует данные ряда СМИ, что осужденного за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова этапировали из колонии на Ямале в Москву. Без ответа остался и вопрос о возможном обмене между Россией и Украиной.

— Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Вышинского. Имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего, — заявил Песков.

Сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Сенцов находится в одном из столичных СИЗО, куда его этапировали из колонии Лабытнанги.

Режиссер был приговорён к 20-летнему сроку в ИК-8 "Белый медведь". Его признали виновным в подготовке теракта в Крыму.