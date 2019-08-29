Путин и Меркель по телефону обсудили встречу в "нормандском формате"

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ФРГ.

Стороны обсудили тему подготовки встречи в "нормандском формате", где планируется обсудить реализацию минских договорённостей. Кроме того, лидеры стран подчеркнули важность переговоров о будущих контрактах на газ.

Также Путин и Меркель обменялись мнениями о положении дел на северо-западе Сирии. Темой телефонной беседы стала и ситуация в Ливии. Собеседники договорились о поддержке спецпосланника ООН Хасана Саламе.