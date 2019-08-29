Лолита расплакалась на сцене, вспомнив Украину — видео

Певица Лолита Милявская расплакалась во время исполнения песни на репетиции "Новой волны" в Сочи.

Артистка исполняла композицию "Городок" из репертуара Анжелики Варум. Во время припева Лолита не смогла сдержать слёз. Как сообщает "360", позже певица призналась, что на словах "Ах, как хочется ворваться в городок" вспомнила свою малую родину на Украине.

Лолита родилась в городе Мукачево Закарпатской области. В 2017 году власти Украины запретили певице въезд в страну.

Ранее певица раскритиковала президента Незалежной Владимира Зеленского, а также рассказала о жизни в Болгарии.