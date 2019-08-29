Названы самые "скучные" страны, куда россияне купили всего по одному билету

Пока такие жаркие страны, как Турция, Испания и Италия, каждое лето принимают в гости десятки миллионов туристов, некоторые страны могут похвастаться лишь парой путешественников. Эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, какие именно государства пользуются наименьшей популярностью.

Рейтинг самых невостребованных у россиян направлений, куда было продано всего по одному авиабилету, открыл Уругвай. Небольшая страна протяжённостью всего 600 километров "зажата" между Аргентиной и Бразилией. Государство знаменито своим футболом, а также экс-лидером Хосе Мухике, который при правлении считался "самым бедным президентом в мире", поскольку отдавал 90% своей зарплаты на благотворительность. Перелёт в Уругвай, который заслужил мировой статус одной из самых скучных стран, обошёлся путешественнику более чем в 86 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга расположилась Аруба. За возможность посетить маленький нидерландский остров в Карибском море и своими ногами пройтись по пляжу розовых фламинго одному путешественнику пришлось отдать чуть больше 72 тысяч рублей. Ещё одно невостребованное направление — Республика Эль-Сальвадор. Она расположена в Центральной Америке. За перелёт в единственную страну региона, не имеющую выхода к Карибскому морю, турист отдал около 68 тысяч рублей.

Среди бюджетных, но так же невостребованных направлений — одни из самых закрытых стран мира: Саудовская Аравия и Эритрея.

Ранее Лайф писал о самых любимых у россиян зарубежных авианаправлениях.