Сбежавший с табельным оружием полицейский из Якутии задержан

Сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский, который сбежал с табельным оружием, задержан на третий день розыска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Разыскиваемого полицейского, который сбежал со службы с табельным оружием, задержали сегодня сотрудники ДПС, — сообщили агентству.

Ранее Лайф сообщал, что сержант транспортной полиции Айтал Томский 26 августа пришёл на работу, получил служебный пистолет и две обоймы патронов к нему, после чего ушёл домой, переоделся и скрылся в неизвестном направлении.