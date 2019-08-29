В России нашли самых юных и самых возрастных матерей

Рекордными в 2018 году стали случаи рождения детей у четырёх девочек 12 лет и у четырёх женщин в возрасте от 60 и старше.

Росстат назвал возраст самых молодых и самых пожилых матерей в России за 2018 год, сообщает "Ридус".

Самыми юными матерями в прошлом году оказались четыре 12-летние девочки. 13-летние россиянки родили 34 ребёнка, а 14-летние — 190 детей. Также ещё у пяти 17-летних девушек были уже пятые по счёту роды.

Эксперты отмечают, что одна из причин такой ранней беременности — миграция в Россию девушек из стран, где в брак вступают с юных лет.

Самыми возрастными мамами в прошлом году стали четыре женщины в возрасте от 60 и старше.

При этом самой молодой мамой в мире считается жительница Перу Лина Медина, она родила ребёнка в пять лет в 1939 году. Медики объяснили столь раннюю беременность гормональным сбоем.

Напомним, ранее Лайф рассказывал о 16-летней москвичке, которая узнала о своей беременности только во время родов.