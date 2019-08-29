Российские лётчики "напечатали" в небе текст облаками из масла — видео

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Уникальная технология позволяет "печатать" в небе, как на принтере, любой текст.

Российские лётчики из пилотажной группы "Первый полёт" в ходе МАКС-2019 впервые применили уникальную технологию и написали в небе текст с помощью разогретого масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию самолётного спорта Москвы.

Пять спортивных самолётов Як-52 и Як-54 прошли над салоном, выпустив облака из разогретого масла, которые сложились в воздухе в название выставки MAKS 2019.

На борту самолётов установлена специальная автоматизированная система, которая контролирует время и длительность выпуска масла каждым самолётом, что позволяет "печатать" в небе, как на принтере. При этом слова вводятся в систему заранее, на земле.

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