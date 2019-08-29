Пьяным кировским "байкерам" кола для виски обошлась в 30 тысяч рублей — видео

Под Кировом сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей, которые отправились в магазин за колой к виски на мопеде дедушки одного из них. Подробности истории стали известны Лайфу.

Инцидент был бы исчерпан, если бы не хитрый план "байкеров." Они начали утверждать, что мопед был не на ходу, а они лишь толкали его, следовательно, претензий к ним предъявлять нельзя. Но вот обговорить все нюансы истории ребята не успели. Они так и не смогли объяснить, зачем толкать сломанный мопед по дороге в магазин.

Теперь бутылка колы для водителя может превратиться в 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав.