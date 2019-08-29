Директор "Новой волны" о скандале с Киркоровым: Главное — результат

Несдержанность российского исполнителя Филиппа Киркорова в эмоциях не отразилась на его выступлении на "Новой волне — 2019" в Сочи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора международного музыкального фестиваля Александра Румянцева.

По его словам, инцидент произошёл во время репетиции перед концертом. Киркоров переживал из-за задержек в работе технических служб, поэтому позволил себе нецензурную лексику.

Румянцев отметил, что организаторы с пониманием относятся к эмоциональным всплескам артистов, поскольку они, как правило, стремятся к тому, чтобы их номера на сцене прошли безупречно.

— Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший, — пояснил он.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео, на котором Киркоров в ультимативном тоне заявляет, что, пока не пройдёт его репетиция, концерт не начнётся. Артист обматерил помощников и организаторов из-за того, что они ушли на обед. Впоследствии в пресс-службе Киркорова объяснили резкое поведение певца его перфекционизмом.