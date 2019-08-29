Реаниматолог умер из-за стресса за день до допроса у следователя

Ранее в больнице города Нефтекамска, где работал медик, скончалась роженица. Именно с этим делом и были связаны следственные мероприятия.

В Башкирии врач-реаниматолог умер за сутки до допроса у следователя по делу о смерти роженицы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на юриста профсоюза работников здравоохранения Виталия Манзюкова.

— Вызванный на допрос анестезиолог-реаниматолог умер за день до дачи показаний. Опытный врач, не выдержало сердце, — рассказал адвокат.

Он уточнил, что трагедия произошла в июле в городе Нефтекамске, но широкой общественности это стало известно только сейчас. Юрист предположил, что причиной смерти медика стал сильный стресс, который мог вызвать инсульт.