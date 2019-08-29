На Филиппинах 10 россиянок арестовали в ночном клубе — видео

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Видео © Twitter/inquirerdotnet

У девушек не было документов с разрешением на работу. Все задержанные моложе 30 лет.

В столице Филиппин Маниле местная полиция арестовала 10 россиянок. Об этом пишет британский источник Inquirer.net. Во время проверки документов было обнаружено, что у девушек нет разрешения на работу.

Также отмечается, что все задержанные моложе 30 лет. При этом не уточняется, чем они занимались.

Напомним, ранее Лайф писал, что в Берлине задержали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии. Следствие считает, что это заказное преступление.

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