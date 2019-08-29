Путин обсудил с врио главы Забайкалья повышение зарплаты в регионе

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым. В ходе беседы был поднят вопрос о повышении зарплаты по всем территориальным органам федеральных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Осипова, уровень зарплаты в Забайкалье составляет 35 тысяч рублей. Из-за этого в территориальных подразделениях федеральных органов власти "недокомплект", пояснил врио главы региона.

— Получилось так, по-моему, это всё-таки ошибка советского ещё планирования, когда он был занижен для Забайкальского края… При очень суровом климате, бесснежных зимах, летом жара, зимой якутские морозы, самый "горимый" регион, — отметил Осипов.

В ответ глава государства отметил, что "по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении зарплаты".