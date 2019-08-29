Адвокат Вышинского оценил вероятность обмена своего подзащитного на Сенцова

Юрист отметил, что освобождённый журналист чувствует себя хорошо: привёл себя в порядок и выспался.

Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский в беседе с Лайфом рассказал о перспективах обмена своего подзащитного на режиссёра Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в российской колонии.

— Тут надо понимать "ценность" источника информации (о готовящемся обмене Вышинского на Сенцова. — Прим. Лайфа). Вот это был вкид, я по-другому это не называю. Это источник, который в своё время инициировал задержание Кирилла Вышинского, инициировал заведение уголовного дела против него, инициировал его содержание под стражей на протяжении 16 месяцев, который всячески срывал заседания, связанные с изменением меры пресечения. Источник вброса первый кричал о необходимости обмена Кирилла. Я его называю — это наш генеральный прокурор Украины, который говорил про Кирилла, что, если он выйдет на свободу, его адвокат сядет, — заявил Доманский.

Также юрист отметил, что в его присутствии Вышинский никаких документов не подписывал. Что касается состояния освобождённого под личное поручительство журналиста, то он чувствует себя хорошо.

— Дышит свежим воздухом свободы, привёл себя в порядок, выспался. Живёт нормальной жизнью, не связанной с какими-либо ограничениями и режимными вопросами, — рассказал адвокат.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Сенцов был этапирован из колонии в Москву. В Кремле не стали комментировать эти сообщения.