Глава "Опоры России" — о несогласованных митингах: Бизнес терпит огромные убытки

Представители оппозиции призывают провести свои несанкционированные акции в тех местах, где расположены магазины, кафе и т.д., парализуя работу предпринимателей.

Из-за несогласованных митингов в Москве бизнес терпит огромные убытки, а если акции протеста продолжатся, то некоторые компании могут и вовсе разориться. Об этом глава общественной организации "Опора России" Александр Калинин заявил газете "Взгляд".

— Это происходит также в сезон распродаж, на которые приезжает много иностранцев. А когда большое количество людей парализует возможность отдыха туристов — бизнес терпит огромные убытки. Им нужно платить и аренду, и зарплату персоналу. Если такие митинги будут повторяться, часть компаний просто разорится, — поясняет Калинин.

Он добавил, что речь именно о несогласованных акциях, ведь для санкционированных выделяют места, где легко можно обеспечить безопасность граждан, нет розничной торговли, кафе и близстоящих домов.

По словам Калинина, оппозиционеры устроили 10 августа несогласованный митинг там, где самая дорогая аренда для торговых точек. Причём 31-го числа они также призывают выйти на несанкционированную акцию в разгар продаж школьной формы, тетрадок и прочей атрибутики.

Ранее глава Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая в разговоре с Лайфом заявила, что призывы представителей оппозиции провести несанкционированный митинг 31 августа в преддверии Дня знаний — это безответственно.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки, не пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.