Зеленский предложил Раде кандидатуру премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду кандидатуру замглавы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра. Об этом сообщается на сайте парламента.

Кроме того, на пост министра обороны лидер Незалежной предложил кандидатуру Андрея Загороднюка, на пост главы МИД — Вадима Пристайко, на пост главы СБУ — Ивана Баканова, на пост генпрокурора — Руслана Рябошапку.

Напомним, 29 августа начал работу новый украинский парламент. В ходе заседания действующий Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия.