Два брата пропали по дороге на пляж в Крыму

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Фото © УМВД России по Республике Крым

Правоохранительные органы объявили в розыск 10-летнего мальчика и его 18-летнего брата, пропавших без вести на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

<p>Фото © <a href="https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18109039" target="_blank">УМВД России по Республике Крым</a></p>

Ушли из дома 25 августа на пляж в посёлке Кореиз города Ялты и до настоящего времени не сообщают о своём местонахождении, — говорится в сообщении.

10-летний Матвей был одет в чёрную футболку, синие шорты и серые сандалии. Его рост около 120 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, лицо овальное. На старшем брате Денисе были чёрные пайта и кроссовки, а также тёмные шорты. Отмечается, что его рост составляет 170 сантиметров. Молодой человек имеет худощавое телосложение и светлые волосы.

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