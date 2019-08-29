Два брата пропали по дороге на пляж в Крыму

Правоохранительные органы объявили в розыск 10-летнего мальчика и его 18-летнего брата, пропавших без вести на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

— Ушли из дома 25 августа на пляж в посёлке Кореиз города Ялты и до настоящего времени не сообщают о своём местонахождении, — говорится в сообщении.

10-летний Матвей был одет в чёрную футболку, синие шорты и серые сандалии. Его рост около 120 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, лицо овальное. На старшем брате Денисе были чёрные пайта и кроссовки, а также тёмные шорты. Отмечается, что его рост составляет 170 сантиметров. Молодой человек имеет худощавое телосложение и светлые волосы.