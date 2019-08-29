Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю

Миллиардер Джек Ма, который ранее выступал за культуру экстремального труда в Китае, заявил о том, что люди должны работать по 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта. Об этом соучредитель Alibaba Group Holding заявил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, передаёт информационное агентство Bloomberg.

По мнению предпринимателя, в будущем люди смогут работать всего три дня в неделю по четыре часа в день благодаря технологическому прогрессу и реформам системы образования.

— В течение следующих 10–20 лет каждый человек, страна, правительство должны сосредоточиться на реформировании системы образования, чтобы наши дети могли найти работу, требующую только трёх дней в неделю и четырёх часов в день, — сказал он.

При этом он отметил, что не беспокоится по поводу количества рабочих мест. Ма считает, что искусственный интеллект поможет людям в работе, а не заменит их.

Примечательно, что работники Alibaba работают по 12-часовому графику с шестью рабочими днями. После того как сотрудники китайского сервиса выступили против такой системы, он заявил, что ему "не нужны те, кто ищет восьмичасовой график".