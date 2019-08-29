Сергей Лазарев заявил, что не собирается продвигать карьеру племянницы

Певец Сергей Лазарев рассказал о своей племяннице Алине, которая ранее выступала в детском ансамбле "Непоседы". Победитель "Новой волны" заявил, что не будет помогать своей родственнице в продвижении музыкальной карьеры.

— Она должна сама определиться, по какому пути идти. Через год предстоит поступать, и пока она склонна выбирать нечто, связанное с эфиром. Окончила курсы радиоведущих, — цитирует "Дни.ру" Лазарева.

Исполнитель отметил, что в "Непоседы" он Алину тоже не "проталкивал". 15-летняя девушка прошла кастинг на общих основаниях. Лазарев вспомнил, что на заре своей карьеры у него тоже не было никакого блата.