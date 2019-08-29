Глава "Слуги народа" стал новым спикером Верховной рады Украины

Депутаты Верховной рады Украины избрали нового спикера парламента. Им стал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. За его кандидатуру проголосовало 382 нардепа, всего же необходимо было получить 226 голосов.

После своего избрания Разумков сделал громкое заявление, что Рада при нём войдёт в историю как "парламент, который сможет объединить Украину".

Напомним, 29 августа начал работу новый украинский парламент. В ходе заседания действующий Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия.