Пригожин оправдал брань Киркорова во время репетиции

Продюсер объяснил, почему, несмотря на разногласия с певцом, в этой ситуации он на его стороне.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин с пониманием отнёсся к брани Филиппа Киркорова в ходе репетиции на фестивале "Новая волна" в Сочи. Пригожин отметил, что организаторы часто не в состоянии обеспечить необходимую подготовку к концерту и иногда не ценят время артиста.

— Порой самому хочется кому-то врезать! У каждого артиста есть саундчек и временные рамки для репетиции. Без него выходить на сцену нельзя... Покойный Кобзон, если надевал костюм, не садился. Он стоял три часа. Понимаете? А порой люди не ценят время артистов, зачастую заставляя их ждать по три часа. Есть эмоциональный заряд, он перегорает, пока режиссёр не насладится своей властью на площадке, — сказал продюсер в эфире НСН.

Он подчеркнул, что говорит "в общем" о ситуации в шоу-бизнесе, а не о конкретном концерте на "Новой волне". При этом продюсер высказался за то, чтобы репетиции оставались "интимным процессом", за которым не будут следить журналисты.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео, на котором Киркоров в ультимативном тоне заявляет, что, пока не пройдёт его репетиция, концерт не начнётся. Артист обматерил помощников и организаторов из-за того, что они ушли на обед. Впоследствии в пресс-службе Киркорова объяснили резкое поведение певца его перфекционизмом.