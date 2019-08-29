Жертва "подмосковного Отелло" показала новый бионический протез

60

Фото © VK / Маргарита Грачёва

Оформление длилось больше года, а данный процесс необходимо повторять каждые три года.

Маргарита Грачёва из подмосковного Серпухова получила протез в Международном протезно-ортопедическом концерне Ottobock за счёт государства. Радостью девушка поделилась на своей странице во "ВКонтакте".

— Спустя полтора года получила протез от государства. Это долгий и сложный процесс, но реальный, — написала девушка в соцсети.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id44200056" target="_blank">Маргарита Грачёва</a></p>

Протез даётся на три года, поэтому через указанный период придётся вновь повторять процедуру получения.

Напомним, полтора года назад муж Маргариты Грачёвой отвез её в лес, где отрубил кисти из ревности. Врачам удалось сохранить одну из рук девушки. Несмотря на страшные воспоминания, сейчас Маргарита живёт полной жизнью — занимается дайвингом и восхищает подписчиков откровенными фотосессиями.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×