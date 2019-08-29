Россиянам дали советы, как избежать проблем с памятью

Изучение иностранных языков поможет избежать проблем с когнитивными способностями в пожилом возрасте. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передаёт агентство городских новостей "Москва".

— Надо заниматься, тренировать память, читать, некоторые начинают изучать иностранные языки. Нужна постоянная нагрузка для памяти. Также нужно нормальное питание, режим жизни — вовремя работать, отдыхать, заниматься теми или иными видами физической активности, — отметил он во время открытия пятой в Москве "Клиники памяти".

Онищенко подчеркнул, что профилактика когнитивных нарушений приобретает всё большую актуальность в связи с тем, что средняя продолжительность жизни в России только возрастает.

Таким образом, будет возрастать и необходимость в соответствующих специалистах и медицинских учреждениях.

Отметим, что проекту "Клиника памяти" уже три года. За это время в нём приняло участие более 1,6 тысячи пожилых пациентов. Первая клиника для оказания помощи пожилым людям с начальными явлениями когнитивных расстройств была открыта в Москве в 2017 году, к 2018-му их стало уже четыре.