В Кузбассе загорелась маршрутка с пассажирами

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Фото © Василий Кузьмичёнок / ТАСС

В Кемеровской области водитель и пять пассажиров маршрутного такси получили ожоги из-за перегрева двигателя и выброса закипевшей охлаждающей жидкости в салон. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Авария произошла в городе Ленинск-Кузнецкий. Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что среди них трое детей 17, 13 и 10 лет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В ходе следствия предстоит установить, в каком состоянии находился автобус.

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