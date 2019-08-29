В Кузбассе загорелась маршрутка с пассажирами

В Кемеровской области водитель и пять пассажиров маршрутного такси получили ожоги из-за перегрева двигателя и выброса закипевшей охлаждающей жидкости в салон. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Авария произошла в городе Ленинск-Кузнецкий. Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что среди них трое детей 17, 13 и 10 лет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В ходе следствия предстоит установить, в каком состоянии находился автобус.